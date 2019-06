Tweede Kamer lijkt 'duiventi': nog nooit vertrokken zo veel Kamerleden

Duiventil

Hoe erg is het? Volgens politiek commentator Frits Wester lijkt de Kamer steeds meer op een duiventil. "Dat is slecht voor het collectieve geheugen en de ervaring in het parlement."

Dat het vertrek hoger is dan ooit, kan Wester wel verklaren. "Door de politieke versnippering en het feit dat kiezers op en neer vliegen tussen partijen is het Kamerlidmaatschap een steeds onzekerder bestaan geworden. Partijen winnen bij de ene verkiezing bijvoorbeeld 20 zetels om er bij de volgende weer 25 te verliezen. De schommelingen in voorkeur zijn enorm. Daarnaast zijn er partijen de een maximaal aantal termijnen hanteren voor hun Kamerleden. Niet zo gek dat die in hun laatste termijn op zoek gaan naar wat anders. Bestuurlijke functies als burgemeester of gedeputeerde komen nou eenmaal niet daags na de Kamerverkiezingen langs, maar tussendoor."

Niet buiten de boot vallen

Ook de voortdurende discussie over versobering of zelfs afschaffing van het wachtgeld zorgt er volgens Wester voor dat Kamerleden niet gaan zitten wachten tot ze buiten de boot zijn gevallen om vervolgens met een veel lager inkomen snel een nieuwe baan te moeten zoeken.

"Daarnaast zijn er politieke leiders in de Kamer die weten dat ze in het huidige mediatijdperk ook een beperkte houdbaarheid hebben en tijdig plaats moeten maken voor een opvolger. Denk aan Pechtold en recent Buma van het CDA. Als dan je droombaan, in het geval Buma burgemeester van Leeuwarden, voorbij komt, is het begrijpelijk dat ze die kans pakken."