Hoop veranderingen NPO: minder reclame, meer bezuinigingen

Er gaat een hoop veranderen bij de publieke omroep. In de toekomst is er tot 20:00 uur geen reclame meer te zien op tv en NPO 3 wordt grotendeels een regiozender. Ook worden de topsalarissen van presentatoren aangepakt. "Dat zorgt voor zoveel irritatie, we gaan daar heel streng in worden", zegt minister Slob.

Daarvoor hebben de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU na maandenlang overleg een akkoord bereikt. De kabinetsplannen lekten vorige week al grotendeels uit via RTL Nieuws. Reclamevrij De publieke omroep wordt per 1 januari 2021 tot 20:00 uur 's avonds reclamevrij op tv. Online is er straks helemaal geen reclame meer te zien. Het kabinet wil dat minder kinderen met reclame worden geconfronteerd en minder afhankelijk worden van reclames. De overheid zal die daling van inkomsten deels gaan compenseren met 40 miljoen, maar de publieke omroep zal ook moeten gaan bezuinigen. Minister Arie Slob verwacht niet dat dat ten koste gaat van de programmering. "Er is echt nog wel ruimte bij de NPO. Er kunnen dingen soberder, zoals bijvoorbeeld de salariëring van top-presentatoren." Lees ook: Geen reclame meer op publieke omroep tot 20:00 uur NPO 3 wordt regiozender NPO 3 krijgt een nieuwe naam en heet straks NPO regio. Op het slecht bekeken derde net gaan landelijke en regionale omroepen programma's aanbieden. De wet wordt zo aangepast dat regionale omroepen hun programma-aanbod verder kunnen ontwikkelen. "Maar kwaliteit blijft voorop staan", zegt Slob. Omroepen hoeven straks niet meer alleen uit te zenden via de NPO, ze kunnen bijvoorbeeld ook gaan uitzenden via onder andere YouTube. Toezicht op beloning presentatoren Het kabinet constateert verder dat de beloning van topfunctionarissen en presentatoren een voortdurende bron is van discussie en toenemende irritatie. "Dat gaan we nu echt hard aanpakken", zegt minister Slob. Top-presentatoren, zoals Matthijs van Nieuwkerk, mogen straks niet meer verdienen dan de minister-president. Slob: "We gaan daarvoor de wet aanpassen , dus we gaan die salarissen echt hard aanpakken. We worden streng, want dit zorgt voor veel irritatie." Van Nieuwkerk behoort tot de veelverdieners bij de NPO. © ANP Ledenaantal omlaag VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben verder besloten de ledenaantallen die nodig zijn om als omroep te kunnen blijven bestaan, te verlagen tot 50.000. Dat was 150.000 leden. De verlaging is goed nieuws voor omroepen als WNL, PowNed en Human. De plannen moeten per 1 januari 2021 ingaan. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel instemmen met de nieuwe wet. Wie verdient het meest bij de NPO? Bekijk deze video op RTL XL Lees ook: NPO: minder reclame gaat ten koste van goede programma's'