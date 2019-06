VVD lanceert hulplijn voor leden die worstelen met hun integriteit

Verschillende affaires

De grootste partij kampt al jaren met integriteitsaffaires. Eind april werd senator Anne-Wil Duthler uit de fractie gezet vanwege belangenverstrengeling. Partijvoorzitter Henry Keizer trad in mei 2017 af na een integriteitsschandaal rond de overname van zijn uitvaartonderneming.

En oud-Kamerlid en oud-wethouder uit Roermond Jos van Rey maakte zich schuldig aan corruptie, stembusfraude, lekken van vertrouwelijke informatie en witwassen.

Omlaag brengen

Hoe Potters dat verklaart? "Dat is heel moeilijk. We zijn de grootste partij en dan lever je de meeste bestuurders. Die stromen ook in vanuit een andere branche met andere morele codes. Daarom is het goed dat we dit soort laagdrempelige initiatieven hebben."

"We sluiten niet onze ogen voor deze kwesties. Integendeel.", benadrukt Potters. "We willen er alles aan doen om dit soort kwesties zoveel mogelijk uit te sluiten. Bij de Rabobank hebben ze dit ook al. Ook wij willen uitstralen dat we een professionele organisatie. Als we elkaar aanspreken en kritisch zijn, kunnen we het aantal integriteitsgevallen omlaag krijgen."