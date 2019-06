Tweede Kamerleden vertrekken massaal: wat bezielt de politici?

"Ik was 30 jaar toen ik in de Kamer kwam. Mijn eerste campagnedebat als kandidaat-Kamerlid, met ervaren en beroemde mensen als Henk van Gerven en Pia Dijkstra, dat vergeet je nooit. Natuurlijk is dat indrukwekkend. Kamerlid zijn, is hard werken. Omdat we een kleine fractie waren, had ik best een grote portefeuille en relatief weinig ondersteuning. Nu heb ik meer medewerkers."

Lange dagen

"Als Kamerlid maakte ik lange dagen, maar dat deed ik bij FNV (Voortman werkte tussen 2008 en 2010 als bestuurder bij FNV) ook: dagen van 's-ochtends 6 tot 22 uur 's avonds hoorden er bij. Op vrijdag deed ik vaak werkbezoeken. Qua zwaarte vind ik mijn oude en huidige baan wel vergelijkbaar; en eigenlijk lijkt het werk ook wel op elkaar.

De capaciteiten die ik heb geleerd in de Kamer, komen ook goed van pas. Bijvoorbeeld hoe je in een debat je volksvertegenwoordiging zo goed mogelijk informeert. En je leert hoe wetgeving werkt en in elkaar zit. Daar heb ik iedere dag nog veel aan."

Dezelfde idealen

Waarom veel Kamerleden opstappen? "Op zich is het logisch dat Kamerleden in een provincie of gemeente aan de slag gaan. Het is een andere functie, maar met dezelfde idealen. Zo zet ik me nog steeds in voor mensen met bijvoorbeeld schulden en richt ik me veel meer op de uitvoering van wetgeving. Veel wetgeving is van het Rijk naar gemeenten verschoven: dus een stap van landelijk naar lokaal is een logische"

"Je ziet relatief weinig Kamerleden naar het bedrijfsleven gaan. De liefde voor politiek is hardnekkig. Dat heb ik ook. Altijd als ik in de Tweede Kamer ben, ga ik langs de plenaire zaal. En natuurlijk volg ik de politiek nog, al is het wel weer meer op afstand Maar ik app nog veel collega’s en heb nog regelmatig contact met landelijke politici."