Forum komt bijna niet aan de bak in provincies: 'Beledigend voor kiezer'

Geen vertrouwen

Adri Bom van het CDA in Zuid-Holland zegt dat het niet één ding was waarom zijn partij niet meer verder wil. "Forum was absoluut constructief op verschillende onderwerpen. Op het gebied van klimaat en wonen waren goede afspraken met de partij te maken. Maar je hebt een bredere coalitie nodig dan deze drie."

Uiteindelijk werd een formatie voorgesteld met een krappe meerderheid, zegt Bom. "Maar die deed geen recht aan de verkiezingsuitslag. Daar hadden we geen vertrouwen in. Voor ons was dit een brug te ver." Een bestuur mét Forum is daardoor in de provincie Zuid-Holland onrealistisch geworden.