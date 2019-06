Kinderen decennialang onvoldoende beschermd tegen geweld in jeugdzorg

Slachtoffers zijn blij met erkenning

Els Dijks is een van de slachtoffers. Ze zat van haar 13de tot haar 16de in het voormalige meisjesinternaat Maria Regina in Stevensbeek.

"Als we wakker werden, lagen er pilletjes op de bordjes. We gingen eten, daarna gingen we naar de wasserette, maar dan stond ik half-slapend de lakens te vouwen. Ik werd er echt heel duf van. Het waren in mijn ogen gewoon slaappillen", zei ze eerder tegen RTL Nieuws.

'Heel belangrijk'

Ze is blij met de erkenning. "Ik ben blij dat er nu erkenning is voor ons, de slachtoffers. En dat ze toegeven dat excuses op zijn plaats zijn. Dat is voor mij heel belangrijk."

Ze vervolgt: "Ik hoop ook dat ze er in de jeugdzorg van leren. Want was ons is overkomen, mag nooit meer gebeuren."