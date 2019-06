NCTV: platleggen digitale systemen kan Nederland ontwrichten

De grote pinstoring van afgelopen weekend is een voorbeeld van de maatschappij-ontwrichtende schade die digitale systemen kunnen hebben. De storing zorgde in het hele land urenlang voor problemen.

Maar een kleine storing in een netwerk kan ook zorgen voor een kettingreactie aan problemen, waardoor uiteindelijk gas, water of elektra uit kunnen vallen.

Veel te afhankelijk

De Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwt vandaag in het rapport Cybersecuritybeeld 2019 voor onze grote afhankelijkheid van digitale systemen.

NCTV-baas Pieter-Jaap Aalbersberg: "We moeten ons beseffen dat we afhankelijk geworden zijn van digitale systemen. We kunnen best een aantal uur zonder stroom, maar tien minuten zonder internet is een heel ander vraagstuk. Kijk maar naar dit weekend, naar de pinstoring bij Albert Heijn. Hoe ons dat bijna al ontwricht, want we hebben geen cash geld. Die afhankelijkheid is een realiteit en daarom moeten we meer doen aan de weerbaarheid."