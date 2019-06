1 op 20 ouderen slachtoffer van mishandeling, meer aandacht nodig

Wijkverpleegkundige Marjolein Zilverentant:

Wijverpleegkundige Marjolein vertelde in een eerder interview dat zij vindt dat er veel meer aandacht moet komen voor psychisch geweld onder ouderen. "Nu kunnen we dat melden bij het meldpunt Veilig Thuis. Maar dat meldpunt is vaak overbelast en is vooral gericht op kindermishandeling."

Volgens haar is huiselijk geweld bij ouderen vaak lastig te ontdekken. "Ik zit nu dertig jaar in het vak. In al die jaren heb ik nog nooit een oudere gehad die naar mij toekwam en zelf toegaf dat er sprake was van mishandeling of verwaarlozing. Maar dat betekent niet dat het niet gebeurt."

Laatst ontdekte ze nog dat een dochter die mantelzorger was, haar moeder verwaarloosde. "Ze haalde geen eten, hielp haar moeder niet en ze haalde het belletje weg waarmee haar moeder om hulp kon vragen. De dochter bleek last te hebben van psychische stoornissen. Daardoor mishandelde ze haar moeder."