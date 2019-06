Eerste Kamerlid van Forum reageert op Joden-uitspraak: 'Ik heb er spijt van'

Eerste Kamerlid Toine Beukering van Forum voor Democratie heeft excuses gemaakt over zijn uitspraken over de rol van Joden tijdens de oorlog. "Dat was een hele onhandige opmerking, daar heb ik spijt van."

In een interview met de Telegraaf had de Forum-senator dit weekend gezegd 'dat de Joden – zo’n dapper strijdbaar volk – als makke lammetjes gewoon door de gaskamers werden gejaagd.' Nu heeft hij daar spijt van. "Dat was een heel onhandige opmerking. Daar heb ik ook spijt van en dat neem ik ook terug", zegt hij tegen RTL Nieuws. Vandaag werd hij als senator beëdigd voor Forum voor Democratie. Beukering was brigadegeneraal en werkte jarenlang voor de landmacht. MH17 Ook over de ramp met MH17 deed hij opvallende uitspraken. Daarover zegt hij nu: "Over MH17 zijn ook misverstanden ontstaan. Ik onderschrijf de verklaring van het JIT en ik hoop dat de daders heel snel gepakt worden en dat er gerechtigheid komt. Dat is nodig en daar denk ik dat ik het bij moet laten." Beukering is voor Forum ook kandidaat voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer. Over zijn voorzitterschapskansen zegt hij: "Mijn voorzitterschap blijft staan en ik zal laten zien dat ik een waardige kandidaat ben." Of hij nog denkt dat hij kans maakt? "Ja, anders zou ik me niet kandideren."