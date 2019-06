Minister Blok over terughalen IS-kinderen: 'Unieke situatie, beleid niet gewijzigd'

Gisteren werd bekend dat er twee weeskinderen van de Nederlandse Syriëganger Karenia J. uit Zwolle naar ons land zijn gehaald. De moeder van de kinderen overleed door ondervoeding en ziekte. De twee zijn aan een Nederlandse voogd overgedragen.

Het ging om een gezamenlijke actie met Frankrijk, dat twaalf kinderen heeft opgenomen.

Unieke situatie

Minister Stef Blok kreeg vandaag kritische vragen in de Tweede Kamer over het ophalen van de kinderen. De minister benadrukte dat het om een unieke situatie gaat. "Allereerst gaat het om jonge kinderen (2 en 4 jaar oud) die wees waren en dus te jong zijn om geïndoctrineerd te zijn en dus een gevaar te vormen.Daarnaast was er geen lokaal gezag aanwezig om voor de kinderen te zorgen."

Bovendien kon onder 'strenge beveiliging van de Franse missie' het gebied ingegaan worden om de kinderen terug te halen, zei Blok.