Minister Dekker: 'Kliniek Den Dolder maakte communicatiefout'

De kliniek in Den Dolder raakte de afgelopen tijd meerdere keren in opspraak. Afgelopen weekend ging het dus mis, en ook Michael P., de moordenaar van Anne Faber, werd in de forensisch psychiatrische kliniek Fivoor in Den Dolder behandeld.

Op het matje geroepen

Minister Sander Dekker riep de directie van de kliniek meteen op het matje. De maatregel is dat de kliniek de komende maanden dagelijks verslag moet uitbrengen aan het ministerie.

"De kliniek is te veel naar binnen gekeerd. Er is te weinig open gecommuniceerd, daardoor is er te veel voeding gegeven dat hier sprake was van een levensgevaarlijke patiënt. Achteraf bleek dat de man wel zijn medicijnen had genomen en dat het risico van de man laag was", zegt Dekker in een reactie tegen RTL Nieuws.