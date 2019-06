Ontevreden PVV'ers werkten achter schermen aan oprichting alternatieve partij

'Gekke actie'

Nick Kaptheijns, die wel terugkeert als Statenlid van de PVV in Noord-Holland, is overvallen door de actie van zijn oud-collega's. "Ik heb het uit de media moeten vernemen. Als mensen niet meer terugkeren en hun politieke avontuur over is, gaan ze blijkbaar gekke dingen doen."

De PVV'er vervolgt: "Blijkbaar leeft er ontevredenheid, maar dit plan is bedacht door PVV'ers van wie hun politieke avontuur over is."

Of hij denkt dat een mogelijke alternatieve partij kans maakt? "Nee, ik maak me hier totaal geen zorgen over."