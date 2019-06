IND stuurde criminele asielzoekers niet weg: 'Onbegrijpelijk, de omgekeerde wereld'

Waarom concludeerde een eerdere commissie anders?

De onafhankelijke commissie De Leeuw deed in opdracht van het ministerie onlangs nog onderzoek over de werkwijze omtrent het intrekken van verblijfsvergunningen. "We hebben onderzocht wat de oorzaak is van het relatief lage aantal intrekkingen door de IND. Bij het onderzoek naar het proces en de werkwijze hebben we geen aanwijzingen gevonden dat er structureel iets misgaat", zegt een woordvoerder van de commissie.

"Er worden wel fouten gemaakt, maar dat is niet bewust of structureel. Fouten worden vooral gemaakt omdat het een ingewikkeld proces is om bijvoorbeeld de afweging te maken wanneer iemand een dusdanig groot strafbaar feit heeft gepleegd dat degene niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning."

'Moeilijk te vergelijken'

Hoe het kan dat er volgens NRC sprake is van misstanden? "Het is moeilijk te vergelijken. NRC heeft onderzoek gedaan naar specifieke situaties, een specifieke casus en incident. Onze commissie is gevraagd om veel breder het intrekkingsproces te beoordelen en om te onderzoeken of er IND-breed structureel dingen niet goed gaan."

Ook: "De commissie concludeert dat er bij intrekkingszaken niet veel procedurefouten worden gemaakt. Desondanks is de onderbouwing om niet tot intrekking over te gaan nog onvoldoende op orde. Daarom hebben wij nog een aantal aanbevelingen gedaan die de werkprocessen en organisatie kunnen verbeteren. Die zijn door de IND overgenomen."