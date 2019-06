Rutte verdedigt bemoeienis klimaatcijfers: 'Ik heb geen fouten gemaakt'

'Informatie onder de tafel geveegd'

PVV-leider Geert Wilders ziet dat anders en is het 'gemanipuleer en gemarchandeer' van het kabinet Rutte zat. Hij vindt dat de premier de 'kosten van de klimaatterreur onder het tapijt probeerde te vegen.' DENK-leider Kuzu vergeleek de 'trucjes van de premier' met hypnotiseur Rasti Rostelli.

Thierry Baudet van Forum voor Democratie eiste dat de Kamer alle verslagen van de klimaattafels krijgt. Aan deze tafels werden de klimaatplannen voorbereid. Ook GroenLinks wil dat het kabinet informatie over het klimaatbeleid voortaan meteen deelt met de Tweede Kamer, ook als daarover nog geen kabinetsstandpunt bestaat.

'Juist logisch'

De coalitie stond achter de de premier. Volgens VVD'er Dilan Yesilgöz is in deze zaak juist de 'gebruikelijke werkwijze' gevolgd. Rutte heeft zich gewoon aan de afspraken gehouden, zei ze. Matthijs Sienot van coalitiepartner D66 vindt het een 'logische redenering' van de premier dat hij pas wilde debatteren als er ook een reactie van het kabinet is.

Maar Rutte blijft erbij. "Ik hield me gewoon aan de afspraken. Ik heb niets vreemds gedaan."