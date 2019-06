Bestuurders kliniek Den Dolder: ontsnapte man 'niet gevaarlijk'

"We hebben een inschatting gemaakt toen de man met verlof ging en daar kwam uit dat er een laag risico was. De man was toe aan deze verlofstap", zegt Erik Masthoff. Hij is één van de bestuurders van de kliniek in Den Dolder waar Peter M. dit weekend uit ontsnapte.

De gemeente en buurtbewoners werden daarover niet ingelicht.

Signalement verspreid

Het AD berichtte vandaag over de ontsnapping. Volgens de familie van Peter M. is hij levensgevaarlijk als hij zijn medicatie niet neemt. De politie heeft nu een signalement verspreid van Peter M.

Toen het nieuws bekend werd, heeft minister Sander Dekker de bazen van de kliniek, Erik Masthoff en Machiel Polak, vanmiddag op het matje geroepen voor tekst en uitleg. RTL Nieuws sprak ook met directeur Polak toen hij bij het ministerie arriveerde.

Op de vraag of hij de gemeente en buurtbewoners niet had moeten melden dat er een patiënt is ontsnapt, antwoordt de directeur dat hij zich aan de protocollen heeft gehouden en de juiste betrokkenen had geïnformeerd. De burgemeester bleek echter 'not amused' dat hij niet op de hoogte was gebracht.