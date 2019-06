Baas kliniek Den Dolder: gehandeld volgens de protocollen

'Op het matje geroepen'

Polak snapt dat de minister hem op het matje heeft geroepen. "Ik snap wel dat de minister zegt: kom maar eens praten. We leven in een complex moment. Er is veel onrust in de omgeving van de kliniek. Dat betreur ik heel erg."

Verder wil de baas van de kliniek niets zeggen over de ontsnapte cliënt. De man is nog altijd spoorloos. Polak: "We hebben heel goed contact met de bewonersclub in Den Dolder. Daar wil ik het bij laten. Ik vind het wel heel erg dat ze ongerust zijn."