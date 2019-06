Ankie Broekers-Knol nieuwe staatssecretaris Justitie en Veiligheid

Harbers trad twee weken geleden af als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Hij vond dat hij niet langer kon aanblijven omdat de Tweede Kamer onder zijn verantwoordelijkheid verkeerd was geïnformeerd over ernstige misdrijven waarbij asielzoekers betrokken waren.

In de VVD-fractie komt een zetel vrij omdat Kamerlid Malik Azmani naar het Europees Parlement vertrekt. Harbers kan daardoor terugkeren, meldt de grootste regeringspartij.

Broekers- Knol wordt nieuwe staatssecretaris

De 72-jarige Ankie Broekers-Knol wordt de nieuwe staatssecretaris. Gisteren nam zij afscheid als voorzitter van de Eerste Kamer. Bijna zes jaar was ze voorzitter.

In haar speech sprak ze de toepasselijke woorden 'We'll meet again.'

Politieke carrière

In 1986 werd Broekers-Knol namens de VVD gekozen in de gemeenteraad van Bloemendaal. In 2001 kwam ze voor haar partij in de Eerste Kamer. Ze hield zich onder meer bezig met justitie en was voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. Zij werd op 2 juli 2013 tot voorzitter gekozen.

In september 2018 maakte Broekers-Knol bekend dat zij na de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2019 de Eerste Kamer zal verlaten.

Broekers-Knol is getrouwd met een neuroloog en heeft twee dochters.