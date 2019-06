Geen reclame meer op publieke omroep tot 20:00 uur

De coalitie is het eens geworden over de toekomst van de publieke omroep. Na maanden van onderhandelingen is besloten dat NPO 3 van karakter zal veranderen, en grotendeels regionaal wordt. Verder zal er geen reclame meer te zien zijn op de publieke omroep tot 8 uur 's avonds.

Ook de online-reclame verdwijnt helemaal. Dat kost 60 miljoen euro. De daling van die inkomsten zal de overheid deels compenseren, 40 miljoen euro. Dat vertellen ingewijden aan RTL Nieuws. Het slecht bekeken derde net blijft behouden. NPO 3 moet wel plaats gaan bieden aan regionaal nieuws. De zender wordt een 'venster' waardoor kijkers hun eigen provinciale of regionale zender kunnen zien. Ledenaantallen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben ook besloten de ledenaantallen die nodig zijn om als omroep te kunnen blijven bestaan te verlagen tot 50.000. Daarmee lijken de omroepen WNL en Human gered. Verder wijzigt de financiering van de omroepverenigingen. Het komt er op neer dat het budget van grote omroepen daalt en dat van kleine omroepen stijgt.