Directie kliniek Den Dolder wordt op het matje geroepen bij minister

'Idioot en zorgwekkend'

De ontsnapping zorgt voor grote verontwaardiging bij Tweede Kamerleden. "Het is idioot en zorgwekkend", zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken.

"Er zijn signalen genegeerd, de communicatie is slecht. Dat leidt tot wantrouwen en een gevoel van onveiligheid bij de omwonenden."

Zaken wel op orde

GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg zegt dat ze zich grote zorgen maakt over de kliniek en vraagt zich af of ze de zaken wel op orde hebben. "Bij het eerdere debat over Michael P. hebben wij aangegeven dat er niet louter uit financiële overwegingen besloten moet worden om iemand naar een bepaalde kliniek te sturen."

Madeleine van Toorenburg (CDA): "Hoe bestaat het dat iemand die blijkbaar levensgevaarlijk is, zo buiten beeld kan raken? Nu moet alles in het werk worden gesteld de man te vinden. Het publiek moet dus weten wie het is en een signalement krijgen. Veiligheid boven privacy."