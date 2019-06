Asbestdaken niet verboden: 'Politiek speelt met levens'

'Spelen met levens'

Longarts Sjaak Burgers ziet dat heel anders. "De politiek speelt met levens doordat ze deze wet niet door laten gaan."

Ieder jaar krijgen 600 mensen (500 vrouwen en 100 mannen) asbestkanker. En 1200 mensen per jaar longkanker, waarvan een deel door asbest is ontstaan. "Hoe groot dat percentage is, weten we niet precies", zegt Burgers.

De arts vervolgt: "Ik ben longarts en wil zo weinig mogelijk long- en asbestkanker. Als je heel weinig asbest inademt, is de kans heel laag dat je er ziek van wordt. Maar de kans om ziek te worden van asbest die op daken ligt, is toch groter dan dat je de staatsloterij wint. De kans is klein, maar is er zeker."