Asbestplan sneuvelt: asbestdaken worden nog niet verboden

Frits Wester over de Eerste Kamer

Politiek commentator Frits Wester: "Het aantal wetsvoorstellen dat de Eerste Kamer verwerpt is best klein. Vanaf de Tweede Wereldoorlog waren dat er, inclusief initiatiefwetsvoorstellen uit de Kamer, 72. Vanaf 2011 zijn er 10 wetsvoorstellen van de regering verworpen. Dan is 2 op één dag best opvallend, want naast de asbestwet werd ook een wet over de woonplaats van wethouders en gedeputeerden vandaag verworden. En gisteren strandde het voorstel voor renteverhoging op de studielening nog."

Wester vervolgt: "Als het gaat het verbod op asbestdaken heeft de Eerste Kamer precies gedaan waar de Senaat voor is. Ook al vindt vrijwel iedereen in de Eerste Kamer dat we op termijn van die daken af moeten, de senatoren hebben heel goed gekeken naar de kwaliteit van die wet. Is die juridisch waterdicht, uitvoerbaar, handhaafbaar en betaalbaar? Op al die punten waren er grote twijfels."

"Er moet nu een nieuw en beter voorstel komen. De discussie is na vandaag dan ook niet gesloten. Overigens verwacht ik wel dat er de komende jaren meer wetsvoorstellen in de Senaat zullen sneuvelen nu de coalitie haar meerderheid kwijt is. Dan zullen vooral politieke motieven meespelen."