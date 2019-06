Gevallen als Howick en Lili uitzondering: meeste afgewezen asielzoekers vertrekken binnen drie jaar

Bezuinigen op IND was fout

Complexe zaken mogen niet blijven liggen, maar moeten in een vroeg stadium worden opgepakt, zegt de commissie verder. Daarom was het fout om te bezuinigen op de IND, de instantie die asielaanvragen verwerkt.

In 2015 kwam er een grote groep asielzoekers naar Nederland om de oorlog te ontvluchten. Toen de piek voorbij was, besloot de politiek dat er ook minder geld nodig was. Maar dat is een fout, concludeert Van Zwol.

100 miljoen euro

Door die bezuiniging zijn er nu lange wachttijden, wat ervoor zorgt dat asielprocedures zo lang kunnen duren. Het kabinet heeft al toegezegd dat er 100 miljoen euro voor de komende vier jaar bijkomt, voor de asielketen. De IND heeft er een tijdje geleden al 58 voltijdbanen bij gekregen, maar een deel van die mensen moet nog worden opgeleid.

"Dat extra geld is meer dan nodig", zegt Van Zwol.

Kinderpardon werkt averechts

Verder concludeert de commissie dat middelen als het kinderpardon en de discretionaire bevoegdheid averechts werken.

De discretionaire bevoegdheid is een laatste redmiddel dat een minister of staatssecretaris kan hanteren zodat asielzoekers toch in Nederland kunnen blijven. De regeling is onlangs afgeschaft in de huidige vorm. Nu kan alleen de hoogste baas bij de IND beslissen om iemand bij uitzondering een verblijfsvergunning te geven.