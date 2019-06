Komt er een asbestverbod? 'Die idiote wet kost ons 60.000 euro'

Veel kritiek

Naar schatting hebben 400.000 panden een asbestdak, ongeveer 100.000 daarvan zijn huizen. Een rapport van de Gezondheidsraad uit 2010 is één van de aanleidingen geweest om de wet te maken.

Dat rapport stelde dat er veel strengere eisen moesten worden gesteld aan asbestverwijdering, omdat de risico’s veel groter zijn dan tot dan toe was aangenomen. De raad heeft in 2010 geen uitspraken gedaan over het nut of de noodzaak van een verbod op asbesthoudende daken.

Kritiek op de wet

Er klinkt ook veel kritiek op de wet. Zo heeft Vereniging Eigen Huis grote bezwaren 'tegen de wijze waarop honderdduizenden eigenaren van een woningen met asbesthoudende dakbedekking bij wet gedwongen dreigen te worden om de komende jaren hun dak te vervangen.'

"Door de overheid wordt asbest nu gezien als een maatschappelijk probleem. Maar over de bewijslast wordt hard gediscussieerd. Hoe erg is asbest? Deskundigen zijn sterk verdeeld over de risico's", zegt een woordvoerder van Eigen Huis.

"Bovendien ligt er geen plan. Er was een subsidiepotje maar die is al lang leeg en dat stelde bijna niets voor. Hoe moeten huiseigenaren dat allemaal betalen? Het kost al snel 10.000 euro om te saneren. Het is een gigantische klus om asbestdaken te verwijderen."