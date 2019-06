Amerikaanse minister Pompeo: Rusland moet verantwoording afleggen over MH17

De Amerikaanse minister is in Nederland vanwege de Global Enterpreneurship Summit, de economische top die vanavond begint.

Vanmiddag ontving premier Rutte de Amerikaanse minister in het Torentje. RTL Nieuws-verslaggever Fons Lambie mocht de minister voorafgaand aan het bezoek met Rutte interviewen.

'Succesvolle top'

Pompeo zegt dat hij positief gestemd is over de economische top. "We gaan een succesvolle top hebben. En die hebben we al."

Ondanks de spanningen tussen de EU en de VS op handelsgebied, zegt hij over de VS en Nederland: "We delen dezelfde waarden. Ondernemerschap is één van de kernwaarden van onze twee landen. Ik hoor mensen praten over de spanningen tussen Europa en de VS , maar ik zie dat we bezig zijn om democratie en vrijheid te creëren over de hele wereld. Ik werk graag samen met Europese partners en daar gaan we zeker mee door."