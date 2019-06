Overwinning voor studenten: omstreden renteverhoging studielening van de baan

Dat de omstreden renteverhoging van de baan is, is een overwinning voor de studenten en jongerenorganisaties. Die hebben afgelopen maanden actie gevoerd tegen de renteverhoging waarbij studenten gemiddeld 5000 euro meer moesten afbetalen aan hun studieschuld.

'Enorme overwinning'

Het plan kreeg ook te weinig draagvlak in de Eerste Kamer, die het wetsvoorstel moet goedkeuren. En dus trekt de minister het plan terug.

Tom van den Brink van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is dolblij: "Bijna een jaar lang gaven we forse kritiek, en deze is gehoord. Dit is een enorme overwinning voor studenten en de toegang tot onderwijs."