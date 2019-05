Onrust bij GroenLinks: 'Spijt van lelijke politiek'

Klaver heeft spijt

Vandaag zegt Klaver voor de camera van de NOS spijt te hebben dat hij een emmer modder over Özdil heeft gegooid. Klaver noemt de onderlinge verwijten van gisteren 'lelijke politiek' waar hij van baalt. "Het is gewoon een super velende situatie", zegt hij. "Het was gewoon niet fraai. Het was lelijke politiek. Daar baal ik van."

Klaver wilde RTL Nieuws vandaag niet te woord staan. Hij is bezig met een verhuizing.

'Lelijke politiek'

Özdil laat vervolgens in een reactie aan RTL Nieuws het volgende weten: "We zijn het in ieder geval eens dat het lelijke politiek is. Jesse Klaver heeft een kans laten liggen. Laat ik het daar maar bij laten."

Hij besluit: "Ik heb mijn Kamerlidmaatschap met hart en ziel vervuld. En ik kijk met trots terug dat het leenstelsel ter discussie staat en de renteverhoging er niet komt. Ik wens Jesse het beste."