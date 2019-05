Rutte over bemoeienis klimaatpublicatie: 'We hebben niets toegedekt'

Rutte kreeg felle kritiek nadat gisteren bleek dat hij zich had bemoeid met de publicatie van de doorrekening van het voorlopige klimaatakkoord. Hij zou ervoor hebben gezorgd dat het ná Prinsjesdag werd gepubliceerd.

De oppositie wil snel een debat over de rol van de premier. "Het liefst al volgende week", aldus Kathalijne Buitenweg van GroenLinks. Haar voorstel kreeg steun van de voltallige Kamer.

Rutte drong aan op uitstel

Het Planbureau voor de Leefomgeving rekende de maatregelen van het klimaatakkoord door en wilde de resultaten naar buiten brengen, een week voor Prinsjesdag. Dan is ook het belangrijkste debat van het jaar: de Algemene Politieke Beschouwingen.

Premier Rutte zag dat moment niet zitten. Daarom werd onder zijn druk de publicatie uitgesteld naar eind september.

'Absoluut niets achtergehouden'

Premier Rutte zeg tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat er gewoon volgens de normale manier is gehandeld. "De afspraak was dat we pas eind september naar buiten zouden komen met de publicatie", zegt Rutte.

De premier vervolgt: "Vervolgens zegt iemand dat het eerder kan, maar ik vond dat een slecht plan. Ik wilde aan de afspraak vasthouden en ik wilde dat het kabinet inhoudelijk kon reageren."

'Gezeik er voor over'

Daarom drong hij aan om na Prinsjesdag te publiceren, wat ook gebeurde. Premier Rutte verzekert: "Er is op geen enkele manier iets toegedekt en er is ook geen informatie achtergehouden. Het is de normale manier van werken geweest. Dit is de goede procedure geweest. Ik heb het gezeik er graag voor over."