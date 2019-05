Staatssecretaris: onderste steen moet boven over gerommel Belastingdienst

"De Belastingdienst moet boven elke twijfel verheven zijn", zei staatssecretaris Menno Snel (Financiën) zojuist in reactie op onthullingen van Trouw en RTL Nieuws.

De kern van dat onderzoek is dat de Belastingdienst verouderde, foutieve informatie gebruikte om gastouderbedrijf Dadim in Eindhoven aan te pakken. Bij alle ouders die daar kinderopvang kregen, werd in 2014 de toeslag onterecht stopgezet. Ruim 235 mensen raakten in deze zaak gedupeerd.

Feiten niet op een rij

Staatssecretaris Snel zei dat hij de Kamer 'naar eer en geweten' heeft geïnformeerd, maar dat hij vanochtend nog niet wist of er inderdaad verouderde, onjuiste informatie uit 2011 in 2013 is gebruikt bij het aanpakken van Dadim en de ouders.

"Het lukte vanochtend niet om alle feiten op een rijtje te krijgen. Het is nu de vraag in welk jaar er iets was. Dat is belangrijk. Dat weet ik nu niet. Dat ga ik nu uitzoeken."

Snel beloofde dat hij de Kamer op korte termijn opheldering zal geven.