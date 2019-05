Onder druk van Rutte werd doorrekening klimaatakkoord uitgesteld

Het Planbureau voor de Leefomgeving rekende de maatregelen van het klimaatakkoord door en wilde de resultaten naar buiten brengen, een week voor Prinsjesdag. Dan is het belangrijkste debat van het jaar: de Algemene Politieke Beschouwingen.

Maar premier Rutte zag dat moment niet zitten. Dat blijkt uit documenten van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) die de NOS heeft opgevraagd.

Premier zag het niet zitten

De premier wilde niet dat het debat rondom Prinsjesdag gedomineerd zou worden door de doorrekeningen van het voorlopige klimaatakkoord. Daarom wilde hij dat de presentatie uitgesteld zou worden, ook omdat het kabinet nog niet inhoudelijk kon reageren. De kabinetsreactie op de doorrekeningen zou pas eind september komen.

In de mail schrijft een hoge ambtenaar van het ministerie van de premier dat het 'onwenselijk' is dat de doorrekeningen al eerder worden gepubliceerd. Uiteindelijk krijgt Rutte zijn zin en wordt de publicatie over de doorrekening uitgesteld en over Prinsjesdag heen geschoven; naar 28 september.

Voorlopig klimaatakkoord

Het ging destijds om de analyse van het 'voorlopige' klimaatakkoord. Daaruit bleek toen vooral dat de maatregelen nog lang niet concreet genoeg waren om te bepalen wie wat zou moeten betalen.

In december volgde een uitgebreidere versie van het klimaatakkoord, die vervolgens wederom door het PBL en het Centraal Planbureau werd doorgerekend. De resultaten daarvan kwamen in maart. Wat het kabinet uiteindelijk gaat doen, is nog altijd onduidelijk; naar verwachting wordt volgende maand de knoop doorgehakt over de definitieve plannen.