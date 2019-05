Advies aan kabinet: 'Crisisaanpak voor gevolgen gaswinning Groningen nodig'

Gaswinning omlaag

Volgens het SodM moet ook de gaswinning sneller omlaag dan nu gebeurt. Om de veiligheid van Groningers te garanderen, zou er bij een gemiddelde winter niet meer dan meer 12 miljard kubieke meter gas gewonnen mogen worden uit het Groningerveld.

In 2018 werd er nog bijna 19 miljard kubieke meter gewonnen. Voor dit jaar is de verwachting dat er nog 14,9 miljard kubieke meter gewonnen zal worden. In 2030 moet de gaskraan helemaal dicht. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat zei vorige week al dat de gaswinning waar mogelijk wat hem betreft sneller zou dalen. "De gaswinning moet naar beneden. We liggen voor op schema, maar het is niet genoeg."

Schade afhandelen en versterken

Na de beving in Westerwijtwerd meldden 2000 mensen nieuwe schade aan hun huis. Die komen bovenop een berg van zo'n 15.000 meldingen die nog gecheckt moeten worden. Daarnaast worden huizen die last ondervinden van de aardbevingen in de regio versterkt. Maar ook die operatie loopt traag.

Een onwenselijke situatie, vindt inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het SodM. "De nog voor langere periode aanwezige kans op zwaardere aardbevingen, de forse economische impact en de groeiende sociale gevolgen leiden tot maatschappelijke ontwrichting in de regio", zegt hij.

Volgens het SodM moeten zowel de afhandeling van de schades als het versterken van de huizen ondergebracht worden bij één instantie. Die zou meer geld en meer bevoegdheden moeten krijgen, om sneller te kunnen handelen. Ook zouden bewoners sneller zelf aan de slag moeten kunnen met versterken.