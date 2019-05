Volkert van der Graaf doet aangifte om laster en smaad

Heeft Volkert van der Graaf een punt?

Emeritus hoogleraar strafrecht Theo de Roos: "Ja. De aanklacht van de advocaat van Volkert van der Graaf is sterk. Van der Graaf staat in zijn gelijk: zijn integriteit wordt geschaad omdat er door Madeleine van Toorenburg en Han ten Broeke wordt gezegd dat hij zich niet aan de voorwaarden/regels heeft gehouden, maar dat is juridisch nooit vastgesteld. Als hij zich namelijk niet aan de voorwaarden zou hebben gehouden, dan had het Openbaar Ministerie daar wel tegen opgetreden."

"Daarom is een aanklacht van smaad en laster terecht. Door de uitspraken van de twee, die mijns inziens onzorgvuldig zijn, is de integriteit van Volkert van der Graaf immers geschaad. Ook al is het gruwelijk wat hij heeft gedaan, hij heeft ondanks zijn daden gewoon dezelfde rechten als iedere andere burger."

Hoe nu verder? "Het Openbaar Ministerie moet nu gaan bepalen of ze hier een zaak van willen maken. Als dat gaat gebeuren, maakt Volkert van der Graaf grote kans om in het gelijk te worden gesteld. De twee kunnen dan een geldboete krijgen."