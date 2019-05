Onrust bij PVV na dramatische verkiezingen: 'Verlies aan onszelf te danken'

Dreun

PVV-fractievoorzitter Erik Veltmeijer in Overijssel spreekt ook over een grote teleurstelling. "Vergelijkbaar met die teleurstelling laatst met Ajax. In Den Haag moeten ze de koppen nu bij elkaar steken na deze dreun. Maar we blijven geloven in Wilders. We hebben zoveel bewondering voor hem."

Dat onderschrijft PVV'er Toon van Dijk, fractievoorzitter in Almere. "Het is ontzettend jammer, maar het is wat het is. Nu moeten we de rug en schouders rechten en doorgaan. Al die mensen die op ons hebben gestemd, laten we niet in de steek."