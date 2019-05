Logeervergoeding komt in basispakket, maximaal 75 euro per nacht

Nu is het zo dat patiënten die voor een lange periode ver moeten reizen, een vergoeding voor vervoerskosten kunnen krijgen.

Vanaf volgend jaar kunnen ze ook kiezen voor een logeervergoeding. Het is een van de toevoegingen aan het basispakket.

75 euro per nacht

Het gaat om maximaal 75 euro per nacht als er sprake is van drie aaneengesloten dagen van behandeling.

Deze logeermogelijkheid is vooral bedoeld voor mensen die onder behandeling zijn bij een gespecialiseerd ziekenhuis of behandelcentrum die maar op een bepaald aantal plekken in het land worden gegeven. Zoals het protonencentrum in Groningen. "Patiënten worden daar vijf tot zeven weken, vijf dagen per week bestraald”, zegt Bruins.