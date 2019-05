SP en PVV allebei nul zetels, onrust bij de partijen groeit

Ook voor SP is de klap groot

Ook de SP heeft rake klappen gekregen. Waar de opkomst bij de Europese verkiezingen de hoogste was in dertig jaar, blijken vooral de SP-stemmers thuis te zijn gebleven. In elke gemeente is de SP achteruitgegaan.

"De definitieve uitslag is een harde dreun. Een grote teleurstelling", zeggen SP-voorzitter Ron Meyer en leider Lilian Marijnissen in een verklaring. "We hebben niet de juiste snaar geraakt om mensen te overtuigen voor ons te kiezen."

Grote teleurstelling

Volgens politiek verslaggever Ron Kragten, die een rondje deed onder lokale SP'ers, is de teleurstelling bij iedereen groot. "Maar ik hoor nog geen geluiden dat er bloed moet gaan vloeien. Iedereen is vooral heel erg teleurgesteld."

Kragten vervolgt: "Het wisselt een beetje per SP'er. De één denkt dat de partij op de goede weg is en dat het wel weer goed komt. De handrem is er af en de partij is veel activistischer geworden onder Marijnissen. Maar er zijn ook SP'ers die kritischer zijn. Op de koers en op de rol van voorzitter Ron Meyer."