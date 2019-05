Zij kozen voor een baan in de zorg: 'Salaris doet er niet toe'

Agnes Toonen (38): 'In geen enkele baan krijg je zoveel waardering'

Waarom de overstap naar de zorg? "Ik heb 18 jaar in een drogisterij in ons dorp gewerkt. Het werk begon me op het eind tegen te staan. Ik was het zat, miste de waardering. In ons dorp zit een doven- en blindencentrum. Die mensen kwamen ook weleens in de drogisterij. Dat greep me altijd al aan. Ik heb altijd al in de zorg willen werken, maar het kwam er niet van. Toen zag ik toevallig een vacature voor hulp aan doofblinden in zorgcentrum Kalorama. Ik heb het met mijn gezin besproken en vrij snel besloten om te solliciteren."

Wat doe je nu? "Ik volg de driejarige leerwegopleiding voor verzorgende en zit nu in het einde van mijn tweede jaar. Ik ga één keer in de week naar school, de overige 24 uur werk ik met doofblinden. Het is heel complex: sommige mensen zijn doof, blind en hebben ook nog een andere handicap. Ik verdien hetzelfde als in de winkel, maar het gaat me vooral om die voldoening."

Wat maakt het werk zo mooi? "'Die waardering en dankbaarheid die je krijgt, zijn zo mooi. Er zijn natuurlijk ook moeilijke momenten, maar als je de mensen helpt met iets, krijg je daar zoveel voor terug. Het zit hem in de kleine dingen, daar geniet ik zo van. Mijn kinderen zagen vroeger dat ik wel klaar was met het werk in de drogisterij. 'Mama was soms chagrijnig', zeiden ze. Nu zien ze dat hun moeder iets doet waar ze plezier in heeft. En ik kan samen huiswerk doen met mijn oudste."