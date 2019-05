Meer onderzoek naar mogelijk onveilige betonvloeren

Op 27 mei 2017 stortte een deel van de parkeergarage in op het vliegveld van Eindhoven. Uit onderzoek bleek later dat de fout in de constructie van de vloeren zat, die waren gemaakt van voorgefabriceerde betonplaten.

De verbinding tussen de platen voldeed niet aan de veiligheidsvoorschriften. De sterkte van de vloer was daardoor drie keer kleiner dan gebruikelijk.