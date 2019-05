Wetsvoorstel: onvrijwillige seks en seksuele intimidatie worden strafbaar

Lat ligt nu hoog'

Volgens de minister ligt de lat nu te hoog om te bewijzen of er sprake is geweest van dwang bij bijvoorbeeld een aanranding of verkrachting.

Aangiftes kunnen daardoor niet altijd worden opgepakt. Het slachtoffer kan bijvoorbeeld uit angst verstijven en zich daardoor niet kan uiten of verzetten waardoor de dader niet wordt gestraft.

Grapperhaus: "Een 'nee', is een 'nee'. Geen 'nee', betekent nog geen 'ja'. Als de ander zich niet helder uitspreekt, moet je straks eerst onderzoeken of degene wel seksueel contact wil. Een weifelende en wisselende houding is een signaal."

'Nee is nee'

Voor twijfelgevallen geldt straks een onderzoeksplicht, als het aan de minister ligt. "Door bijvoorbeeld de ander op dat moment te vragen of die het contact wel prettig vindt, en wil doorgaan, wordt duidelijk of iemand instemt. Als je je daar niets van aantrekt, is er sprake van strafbaar gedrag. Seks is vrijwillig, dat is de norm."