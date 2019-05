Staatssecretaris Harbers treedt af om misdaadcijfers asielzoekers

Hij stelde dat het asielbeleid gebaat is bij draagvlak en dat draagvlak zo veel mogelijk transparantie nodig heeft. "Dat is steeds mijn doel geweest."

Daarom werd er volgens hem ook gekozen voor een nieuwe manier van rapporteren over criminaliteitscijfers door asielzoekers. Harbers herhaalde daarna dat er toch is gekozen voor het verkeerd rapporteren over de criminaliteitscijfers. "Het is onder mijn verantwoordelijkheid gebeurd en die verantwoordelijkheid neem ik."

Moeten ingrijpen

Hij stelde dat hij zelf op twee momenten had moeten ingrijpen. De eerste was toen hij het concept onder ogen kreeg. Het andere moment was toen de commotie vorige week ontstond over de presentatie van de cijfers.

Toch ontkende Harbers dat er een probleem is op het ministerie van Veiligheid en Justitie. "Daar heb ik niets van gemerkt. Er wordt hard en consciëntieus gewerkt", zei Harbers. "Dat het toch is gebeurd betreur ik ten zeerste."