Amerikaanse haatprediker Steven Anderson mag Nederland niet in

Haat tegen homo's

Welke maatregelen Harbers precies heeft getroffen, is niet bekend. Harbers zegt daar niet op in te kunnen gaan, vanwege 'individuële casuïstiek'. De 37-jarige Anderson was van plan om eind deze maand met de trein naar Nederland te komen.

Anderson, die dominee is in een kerk in een voorstad van Phoenix, Arizona, predikt al jaren haat tegen homo's en lesbiennes. Nadat in Orlando bezoekers van homonachtclub Pulse bij een terreuractie waren omgekomen, liet hij juichend weten blij te zijn met 'weer vijftig pedofielen minder'. In een BBC-documentaire zei hij dat homo's en lesbiennes het best 'een kogel door hun eigen hoofd kunnen schieten', en dat LGBT (de Engelse variant van LHBT) voor hem staat voor 'Let God Burn Them'.

Toegang ontzeggen

Nadat Anderson bekend had gemaakt dat hij naar Nederland wilde komen, ontstond hier ophef. Homobelangenorganisatie COC eiste dat hem de toegang tot ons land zou worden ontzegd. Verschillende politieke partijen sloten zich daarbij aan. Het kabinet zei toen te onderzoeken of het mogelijk was hem de toegang te ontzeggen.

Politici zijn blij dat dat nu is gelukt: