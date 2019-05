Minister Schouten: bescherm haaien in de Noordzee beter

Visverboden?

Of er dan visverboden komen op bepaalde plekken in de Noordzee kan Schouten nu nog niet zeggen. "Eerst moeten we het onderzoek doen. Op basis daarvan kijken we wat nodig is om de haaien te beschermen."

Een aantal haaiensoorten in de Noordzee is al beschermd. Daar mag niet op worden gevist. Dat geldt niet voor de veel grotere haaien in de Caribische Zee bij Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hier wordt volgens minister Schouten het vangen van en ook het afsnijden van de vinnen van haaien steeds populairder.