Onafhankelijk onderzoek naar misbruikschandaal ProDemos

Geen aangifte gedaan

Het instituut geeft aan geschokt te zijn en heeft de leidinggevende ontslagen. Maar er is geen aangifte gedaan tegen de ontslagen medewerker. Politici vinden het ongepast dat ProDemos de zaak binnenshuis wilde houden.

In een schriftelijke verklaring stelt ProDemos dat die optie wel is besproken met de betrokkenen, maar waarom er niet voor is gekozen meldt de organisatie niet.

"Mochten medewerkers besluiten aangifte te doen, dan ondersteunt ProDemos dit uiteraard", aldus de verklaring.

Onafhankelijk onderzoek

Een onafhankelijke commissie, onder leiding van Tjibbe Joustra, gaat nu onderzoek doen naar de gevolgde procedures rond deze meldingen.

Ook wordt breder gekeken naar de cultuur en algemene werkwijze binnen ProDemos, waarbinnen de misstanden zijn ontstaan.

De commissie is gevraagd haar resultaten voor het zomerreces te presenteren.