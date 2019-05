Vertrekkend Senaatsvoorzitter: 'Kies voorzitter Eerste Kamer met ervaring'

Onpartijdigheid

Broekers-Knol heeft nog wel een tip voor degene die haar opvolgt. "Wat ik zelf belangrijk vind is dat de voorzitter onpartijdig is. Het systeem is zo dat de voorzitter wel meestemt. Maar je staat boven de partijen, iedereen is je even lief."

Zelf was Broekers-Knol graag nog twee jaar doorgegaan. "Er is een nieuwe griffier. Inwerken kost tijd. En we gaan naar de tijdelijke huisvesting vanwege de renovatie van het Binnenhof. Dan leek me wel handig als er een ervaren voorzitter zou zijn.” De VVD zette Broekers-Knol echter niet op de lijst voor de Eerste Kamer. "Het is anders gelopen en dat is prima zo."

Ook al is Broekers-Knol al 72 jaar, aan pensioen moet ze nog niet denken. Ze hoopt dat er na het Kamervoorzitterschap nog andere leuke klussen op haar pad komen.