PvdA: verhoog minimumloon met één euro per uur

Nederland kent een minimumloon van 1615,80 bruto per maand. Wie 40 uur werkt verdient 9,33 euro per uur.

10,36 euro per uur

Van Dijk: "We spreken veel mensen die zeggen: je weet aan het begin van de maand niet of je het eind van de maand haalt. En er moet al helemaal niks kapot gaan zoals een koelkast of een wasmachine want dan kun je dat niet betalen."

De PvdA komt daarom met een wetsvoorstel om een minimumuurloon in te voeren van 10,36 euro. "Het scheelt een euro per uur. Dat zijn tientjes per week. Dat scheelt gewoon."