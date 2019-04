'Leidinggevende ProDemos maakte misbruik van positie en dwong rondleiders tot seks'

Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met zeven betrokkenen. Zijn slachtoffers zijn allemaal mannen.

''Allemaal mannen'

Enkelen zochten contact met de NOS uit onvrede over de afwikkeling van de affaire door de ProDemos-directie. Zij willen uit angst voor represailles anoniem blijven. Er is geen sprake van misbruik van scholieren.

Het misbruik gebeurde de afgelopen jaren veelal na werktijd op kantoor, in zijn werkkamer, op de zolder van het ProDemos-gebouw tegenover de Tweede Kamer of in cafés rondom het Binnenhof, zo blijkt uit de gesprekken.

Ontslagen

De NOS heeft de 37-jarige leidinggevende in kwestie telefonisch gesproken. "Ik wil er niets over zeggen", was zijn enige commentaar. Inmiddels is hij ontslagen.