Henk Otten: 'In het partijbelang doe ik tijdelijk stapje terug'

Vanochtend werd in een verklaring bekend dat Henk Otten niet meer de beoogd fractieleider is in de Eerste Kamer, maar dat hij nog wel de Senaat ingaat. Paul Cliteur gaat Otten in de Senaat vervangen als beoogd fractieleider.

Stapje terug

"In het belang van de partij doe ik nu even tijdelijk een stap terug en wordt Paul Cliteur tot 11 juni de woordvoerder. Uiteraard ga ik voor Forum de Eerste Kamer in: Forum is mede mijn kindje", zegt Otten in een reactie tegen RTL Nieuws. "Ik ben blij met de steun van de Eerste Kamer-kandidaten", laat hij verder weten.

Otten besluit: "Ik ben ook opgelucht dat de kwestie van die betaling is rechtgezet, want dat was veel te zwaar aangezet."

Baudet: 'Achter de rug'

Ook Thierry Baudet, die dagenlang niets van zich liet horen over de kwestie, laat aan de NOS weten dat hij het conflict nu achter zich wil laten. "Het was een grote rel, die geloof ik nu gelukkig tot een goed einde is gebracht", zei Baudet.

Henk Otten is samen met leider Thierry Baudet een van de twee oprichters van FvD. Hij had vorige week een conflict met de partij omdat hij als penningmeester 30.000 euro aan zichzelf had betaald.

Ruzie om geld

Volgens Otten had hij recht op dat geld, de partij noemde dit vorige week een 'greep uit de kas'. Otten heeft het bedrag teruggestort. De partij spreekt nu alleen nog van een 'gecorrigeerde banktransactie.

Paul Cliteur, die de plek van Otten nu in de Senaat inneemt laat weten: "Het bericht van vanochtend is afgestemd met Henk Otten. We gaan uit van een constructieve samenwerking", laat Cliteur weten aan RTL Nieuws.