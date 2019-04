Grapperhaus wil zwaardere straffen voor bedreiging

De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat bedreigingen 'steeds meer heftige uitingsvormen' aannemen en dat hem 'in toenemende mate zorgen baart'. Hij wil dat de maximumstraf voor bedreiging naar drie jaar gaat, en voor het bedreigen van bestuurders - zoals burgemeesters - naar vier jaar.

Ernst van bedreigingen

Bijna een kwart van de burgemeesters is ernstig bedreigd, en het probleem is groter, stelt Grapperhaus. "Bijvoorbeeld ook privépersonen, ambtenaren en hulpverleners krijgen te maken met bedreiging."

Hij noemt als voorbeeld boeren die worden bedreigd als ze hun schuur niet ter beschikking stellen voor wietteelt, of Rotterdamse havenmedewerkers en vastgoedondernemers die slachtoffer zijn van criminele activiteiten.

De minister vindt de huidige maximumstraffen niet passen bij de ernst van de bedreigingen. Hij wil voor de zomer met een wetsvoorstel komen om dit mogelijk te maken.