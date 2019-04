Henk Otten na crisis partijbestuur FvD: 'Ik ga gewoon de Senaat in'

Communicatie via WhatsApp

Uit een rondgang langs Forum-kandidaten voor de Eerste Kamer vandaag blijkt dat zij er gewoon van uitgaan dat Otten in de Eerste Kamer komt te zitten. Forum krijgt daar vanaf mei 12 tot 13 zetels.

"De communicatie gaat nu allemaal via WhatsApp. We hebben een groepsapp waarin ook Baudet en Otten zitten", zegt een FvD'er die in mei in de Eerste Kamer komt. "Baudet en Otten herhalen in hun appjes hun standpunten. De sfeer is niet vijandelijk. Ik ga er ook vanuit dat Otten gewoon in de Eerste Kamer komt. We hebben nog geen officiële mededeling gekregen vanuit de partij."

De FvD'er vervolgt: "Ik hoop dat in juni de rust wedergekeerd is. Laat ze maar even uitrazen."

Uitrazen

Een andere Forum-kandidaat voor de Eerste Kamer voegt toe: "In de fractie van de Eerste Kamer is er brede steun voor de koers van het partijbestuur. We willen nu vooruit, in het belang van de partij. Wat er is gebeurd, is allemaal al treurig genoeg."

Hij besluit: "Er is nu geen kamp-Otten of kamp-Baudet. We praten gewoon onderling met elkaar via de WhatsApp."