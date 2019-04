CDA-leider Buma getipt als burgemeester voor Leeuwarden

Politiek leider Frits Wester: "Hoewel het nog nergens officieel bevestigd wordt zijn de signalen uit het Friese wel heel sterk dat het deze kant op gaat."

'Logische stap voor Buma'

Wester vervolgt: "Het zou ook een mooie en logische stap zijn voor Buma. Want hij weet ook wel dat hij niet opnieuw lijsttrekker van het CDA wordt, dat is een breed gedragen gevoel binnen de partij en zeker ook in de top. Een nieuwe generatie staat dan ook al klaar om het leiderschap over te nemen: in de personen van Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra."