Chaos in top Forum voor Democratie: 'Teleurstellend voor de partij'

Vertrouwensbreuk

Henk Otten blijkt geld uit de partijkas te hebben overgemaakt naar zijn eigen adviesbureau, een bedrag van ruim 30.000 euro. Tweede Kamerlid Theo Hiddema laat weten dat er sprake is van een vertrouwensbreuk. Het partijbestuur verzoekt Otten nu met klem om zich terug te trekken uit het partijbestuur.

De hoofdpersonen- Otten en Baudet- zijn vandaag onbereikbaar. Bij de fractie is de deur dicht en zijn de gangen leeg. Ook het partijbestuur is onbereikbaar. Alleen Tweede Kamerlid Theo Hiddema wil wat over de kwestie kwijt: "De betaling van Otten aan zichzelf heeft wantrouwen gewekt in het bestuur."

'Teleurstellend voor de partij'

Een hooggeplaatste FvD'er wil niets zeggen over Otten en zijn positie. "Dat is aan het partijbestuur." Hij vervolgt: "Maar al deze berichtgeving is niet goed voor de partij. Het is vooral teleurstellend dat dit allemaal gebeurt."