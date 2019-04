Kopstuk OM geschorst om geheime liefdesaffaire: schadelijk voor hele organisatie

Onthulling NRC

De affaire tussen Van Nimwegen en Bloos kwam in mei vorig jaar aan het licht door NRC. De twee zouden zich door hun chauffeurs regelmatig laten afzetten bij hetzelfde Van der Valk-hotel. Hun chauffeurs wachtten dan op de parkeerplaats.

Ook gingen de twee op 'dienstreis' naar Thailand en werd Bloos mede onder de verantwoordelijkheid van Van Nimwegen benoemd tot hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket.

De affaire verziekte de sfeer binnen de OM-top. De onderzoekers oordelen dat de relatie 'schadelijke gevolgen heeft gehad voor de gehele organisatie en haar medewerkers en voor het vertrouwen in de leiding van het OM.'

Geen incident

Volgens de commissie mag de affaire 'niet worden beschouwd als een incident'. De onderzoekers stellen dat er onvoldoende ethische leiderschap is. Verder is gebleken dat er binnen het Openbaar Ministerie 'gevoelens van onvrede en zorgen over de cultuur bestaan'. Ook de manier waarop benoemingen en benoemingsprocedures tot stand komen 'roept onvrede op'.